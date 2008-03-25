Янукович не придет завтра к Тимошенко
17:25, 25 марта 2008Политика
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Делегировали Азарова
|Анна Герман
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявила народный депутат Анна ГЕРМАН.
"Позицию Партии регионов и ее оценку деятельности правительства ТИМОШЕНКО уполномочен представить там министр финансов оппозиционного Кабмина Н.АЗАРОВ”, - сказала она.
При этом А.Герман отметила, что другие представители оппозиции 26 марта не будут принимать участия в расширенном заседании Кабмина, посвященном 100 дням его работы.
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