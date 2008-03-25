Янукович не придет завтра к Тимошенко

17:25, 25 марта 2008
Политика
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Делегировали Азарова

Анна Герман
В заседании Кабинета министров 26 марта от оппозиционного правительства намерен принять участие лишь министр финансов в этом правительстве, народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявила народный депутат Анна ГЕРМАН.

"Позицию Партии регионов и ее оценку деятельности правительства ТИМОШЕНКО уполномочен представить там министр финансов оппозиционного Кабмина Н.АЗАРОВ”, - сказала она.

При этом А.Герман отметила, что другие представители оппозиции 26 марта не будут принимать участия в расширенном заседании Кабмина, посвященном 100 дням его работы.

 

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