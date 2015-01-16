Бундестаг одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной в первом чтении

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Замечательная новость из Берлина: сегодня Бундестаг принял в первом чтении Соглашение об ассоциации UKR-EU!", - написал он.

Читайте такжеЕвропарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с ГрузиейТакже дипломат добавил, что после предварительной ратификации Соглашение направили на рассмотрение в специализированные парламентские комитеты.

Ранее Соглашение с Украиной полностью ратифицировали Румыния, Болгария, Словакия, Мальта, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Венгрия и частично Дания, Чехия и Хорватия.