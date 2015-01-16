Бундестаг одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной в первом чтении
Бундестаг одобрил в первом чтении Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
"Замечательная новость из Берлина: сегодня Бундестаг принял в первом чтении Соглашение об ассоциации UKR-EU!", - написал он.
Читайте такжеЕвропарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с ГрузиейТакже дипломат добавил, что после предварительной ратификации Соглашение направили на рассмотрение в специализированные парламентские комитеты.
Ранее Соглашение с Украиной полностью ратифицировали Румыния, Болгария, Словакия, Мальта, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Венгрия и частично Дания, Чехия и Хорватия.
Замечательная новость из Берлина: сегодня Бундестаг принял в первом чтении Соглашение об ассоциации UKR-EU! pic.twitter.com/qiBJaf333a
- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 16, 2015