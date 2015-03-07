Порошенко рассказал, что ответил ему Путин в письме о Савченко
Президент Украины Петр Порошенко убежден в необходимости продолжения активных действий для освобождения Надежды Савченко.
Об этом он заявил во время встречи с заместителем государственного секретаря США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба президента.
Порошенко подчеркнул, что наиболее опасно ситуация развивается вокруг украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно захватили на территории Украины и нелегально перевезли в Россию.
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Глава государства сообщил также, что он обращался к президенту Путину с просьбой направить украинских врачей, чтобы они получили возможность осмотреть Надежду и дать свои рекомендации относительно лечения и медицинской помощи: "Я отправил ему письмо, чтобы немедленно освободить ее".
По его словам, в письме-ответе отмечалось, что финальное решение относительно Надежды "будет базироваться на правовых нормах и принципах гуманизма".
Вместе с тем, президент убежден в необходимости продолжения активных действий для освобождения Надежды Савченко.