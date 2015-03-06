Украинские врачи удивлены решением российских коллег кормить бульоном Савченко

Это произошло после того, как российские врачи констатировали критическое состояние женщины и предложили ей госпитализацию, передает ТСН.

Однако в медицинском сообществе обсуждают, почему Савченно из такого длительного голодания российские врачи выводят именно бульоном.

Это противоречит мировому медицинскому опыту. Есть несколько способов выхода из голодания и все они не включают животную пищу, а связаны с соками, овощами и яблоками.

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К тому же человек должен находиться в это время в отделении интенсивной терапии, а не в камере, чтобы можно было мониторить малейшие изменения в организме.

"Во-первых, мы не знаем, что входит в состав этого бульона, какой у него состав, процент жирности. Но если это выход из голодания, то его рекомендуют проводить иначе. В интенсивной терапии это делается с помощью растворов. Мы получаем анализ крови, знаем, что у человека такой уровень калия, натрия, магния, фосфора. Мы его начинаем корректировать", - пояснил заместитель главного врача государственной больницы "Феофания" Андрей Строкань.

Врачи отмечают, что выход из голодовки должен быть таким же длительным, как и отказ от еды.

Прекратить голодовку, говорят адвокаты, это единственный способ для Савченко дожить до следующего заседания российского суда.