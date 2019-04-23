В Раде угрожают обратиться к правоохранителям из-за отказа Парубия регистрировать постановление о роспуске ВР

Сергей Мищенко заявил, что будет требовать открыть против председателя парламента Андрея Парубия уголовное производство относительно препятствования депутатской деятельности.

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко заявляет, что обратится в правоохранительные органы в связи с «незаконным отказом» председателя Верховной Рады Андрей Парубий регистрировать постановление о роспуске парламента и назначении даты инаугурации новоизбранного президента.

Об этом Мищенко написал на своей странице в Facebook.

«Парубий незаконно отказался регистрировать мое постановление о роспуске парламента и назначении инаугурации новоизбранного президента. Я, в свою очередь, буду обращаться в правоохранительные органы с требованием открыть производство о препятствовании депутатской деятельности», - отметил Мищенко.

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Депутат также назвал причины, по которым, по его мнению, следует прекратить полномочия парламента. В частности, он отметил, что только 2% избирателей считает деятельность Верховной Рады положительной.

По словам Мищенко, также именно нынешний состав принял законы по пенсионной реформе, которая «просто унизила миллионы людей», потому что вместо обещанного повышения пенсий люди «получили подачки».

«Последняя капля - мошеннические доначисления в платежках за природный газ для населения. Этот парламент с уровнем доверия 2% не имеет просто морального права работать дальше. Не выполнены главные обещания. Не отменена депутатская неприкосновенность», - написал он.

Мищенко отмечал, что Парубию «не нужно цепляться за кресла», а надо идти к избирателям.

«Я могу побиться об заклад, что этот горе-спикер не выиграет ни на одном мажоритарном округе. Даже у себя на улице», - добавил депутат.

По словам Мищенко, поэтому Парубий «прячется у себя в кабинетах и дает поручения не регистрировать ни одного документа, который приблизит конец этому античеловеческому созыву Верховной Рады».

Также Мищенко обнародовал ответ первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, в котором отмечается, что проект постановления о роспуске парламента возвращается без регистрации как таковой, который «не соответствует учредительным, организационным, контрольным и другим функциям Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Парубий заявляли об отсутствии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Кроме того, народный депутат Валерий Писаренко (группа «Видродження») начал сбор подписей депутатов за отставку Парубия с должности председателя Верховной Рады.

Согласно законодательству, необходимо собрать 150 подписей, что даст возможность вынести на рассмотрение парламента вопрос об отставке Парубия, это предложение должно поддержать минимум 226 народных депутатов.