Луценко заявил, что трижды писал заявление о сложении депутатских полномочий

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов

Он отметил: «За эти три месяца (речь идет о сроке работы нынешнего парламента - УНИАН) я уже трижды писал заявление об отставке. Честно говорю. Потому что очень трудно возвращаться с фронта и быть в этом зале». «Но каждый раз я рвал это заявление, понимая, что также фронт», - подчеркнул Луценко.

При этом сказал, что такое заявление было бы дезертирством. Он отметил, что «мы с коллегами по коалиции, мы все на украинском фронте - в украинском парламенте». «Потому фронтов есть два - внешний, там, где наши героические солдаты, и внутренний, который должен прорвать фронт коррупции, фронт разгильдяйства, фронт советскости, в том числе в экономике. Я себя чувствую тем солдатом, который не исчерпал свои патроны», - подчеркнул Луценко.

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При этом подчеркнул, что с мая в Украине «есть высокая вероятность того, что может начаться план «Б»- полномасштабная война и я понимаю, что у Украины два месяца». По его словам, и правительство, и парламент пропускают возможность изменить страну, подготовить ее к полноценному сопротивлению. «Я прихожу в парламент и вижу повестку дня, которая, как мне кажется, не отвечает на вопрос, готовимся ли мы к войне».