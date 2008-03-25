Пинзеник отказался комментировать бегство своего заместителя

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отказался комментировать заявление своего экс-заместителя Людмилы ХОДОС, которая обвинила правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПИНЗЕНИК сказал журналистам: «Она имела определенный участок работы, очевидно, работа оказалась для нее сложной, потому она написала заявление по собственному желанию… Я не буду комментировать это».

Как сообщал УНИАН, освобожденная по собственному желанию от должности заместителя министра финансов Л.ХОДОС обвинила правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой.

На пресс-конференции в УНИАН она сказала: «Три месяца, которые я провела на этом посту, доказали, что правительство у нас не занимается экономикой, не занимается теми вопросами, которые декларируются в избирательных гонках, а занимается политикой”.

Она напомнила, что политические силы, представители которых сегодня входят в правительство, во время парламентских выборов призывали граждан добиваться в суде социальных выплат. Между тем, обратила внимание Л.ХОДОС, “эта риторика резко меняется, когда политические силы пришли к власти”. По ее словам, в течение 2005-2007 годов судами Украины вынесено свыше 33 тыс. решений на сумму свыше 100 млн. грн. в интересах граждан относительно социальных выплат, однако было выплачено всего 9 млн. грн. Она подчеркнула, что возмещение остальной суммы для бюджета не является проблематичным. Вместе с тем Л.ХОДОС указала, что в бюджете на текущий год эта сумма не предусмотрена, и “мы можем говорить о популистских определенных мерах и о популистских действиях” правительства.

Она подчеркнула, что “для меня как законодателя (Л.ХОДОС занималась в Минфине правовыми вопросами - УНИАН) является нелогичным и непонятным решение правительства о неисполнении судебных решений”. По мнению Л.ХОДОС, “заполитизация не дала возможности сформировать профессиональную команду законодателей, привести людей, которые хотят и имеют силу работать именно на государство”. Поэтому, подчеркнула она “было принято решение уйти по собственному желанию и забрать с собой команду законодателей”.

.ХОДОС была назначена заместителем министра финансов 19 декабря 2007 года. 19 марта 2008 года Кабинет министров освободил ее от этой должности по собственному желанию.