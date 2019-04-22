"Есть шанс на улучшение взаимодействия с РФ": у Путина отреагировали на победу Зеленского на выборах

Глава российского правительства не сомневается, что Зеленский в отношении РФ будет придерживаться своей предвыборной риторики - повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины есть «шанс» на улучшение взаимодействия с РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выборы в Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий», - отметил Медведев.

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«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть», добавил премьер-министр России.

По его словам, для этого нужна «честность», а также прагматичный и ответственный подход.

«Подход, учитывающий все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслия. И, конечно, понимания глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры», - написал Медведев.

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Он добавил, что только на такой основе «можно возрождать убитое экономическое взаимодействие, а значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу на которых получил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

По подсчетам более 93 процентов электронных протоколов ЦИК обнародовала следующие данные: за Зеленского проголосовали 73,19% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48%.