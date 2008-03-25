Пинзеник: если бы у меня была возможность, я бы покупал доллары

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отказывается комментировать ситуацию на валютном рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, министр в беседе с журналистами аргументировал свой отказ тем, что данный сегмент является прерогативой Национального банка Украины.

Между тем, В.ПИНЗЕНИК сказал: «Если бы у меня была возможность, я бы покупал доллары».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, советник председателя наблюдательного совета «Банка НРБ» Вячеслав ЮТКИН высказал мнение, что сейчас в Украине на наличном валютном рынке превалирует спекулятивная составляющая.

Операторы валютообменного рынка в ситуации, когда курс доллара падает, а спрос на евро увеличивается, стараются извлечь из этого максимальную выгоду. «Цена на евро не отображает реальной стоимости этой валюты», - сказал В.ЮТКИН.

Что касается ситуации на безналичном рынке, то банкир отметил, что в страну поступает значительный объем долларовых инвестиций, что создает перенасыщение рынка. В этой ситуации естественно, что если спрос на гривню преобладает, то, очевидно, курс доллара будет снижаться, сказал он.