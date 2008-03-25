Тимошенко отменила свое участие в крымском совещании Ющенко
Президент взял с собой Богатыреву и Яценюка
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Автономную Республику Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, Президент планирует принять участие в заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Совещание начнется в 12.00 с прямой трансляцией на «5-м канале».
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила свое участие в заседании Национального совета.
На заседании планируется обсудить вопрос внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Также планируется заслушать вопрос относительно усовершенствования законодательства в сфере государственных закупок. Кроме того, в повестке дня заседания - ситуация вокруг коммунальных аэропортов. По всем трем вопросам планируются выступления главы государства.
Кроме того, в ходе поездки В.ЮЩЕНКО планирует высадить деревья на Аллее национального единства в Ялтинском природном заповеднике.
В поездке Президента сопровождают председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.