Весь состав Окружного админсуда не имел права брать отвод по делу о запрете КПУ

Об этом заявил председатель Высшего административного суда Александр Нечитайло. "Знаю, что это постановление (о самоотводе судей - УНИАН) уже обжаловано в Апелляционном административном суде. Будет рассматриваться законность этого постановления относительно определения подсудности. Судья в процессе имеет право на самоотвод, но тот судья, который рассматривает это дело. Остальные же написали заявление о самоотводе, которое не является процессуальным", - сказал Александр Нечитайло.

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Он предположил, что судьи могли поступить так эмоционально: "Это больше заявления такого себе публичного характера. Это связано больше с тем, что проводился обыск в суде. И это был такой себе выплеск протеста относительно того, что сейчас делается по отношению к судейскому корпусу".

Также Александ Нечитайло прокомментировал обращение Министерства юстиции к Высшей квалификационной комиссии по поводу судей, которые написали заявления об отводе. "Это их право - обращаться, я не могу давать оценку действиям министра юстиции", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете деятельности КПУ.