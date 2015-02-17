Обыск в Окружном админсуде может быть связан с делом о запрете КПУ

Об этом говорится в заявлении Окружного административного суда, передает радио "Свобода". "Единственной целью, что могло побудить на совершение таких действий, это намерение повлиять на объективность принятия судом решений по отдельным резонансным делам, которые находятся на рассмотрении в суде, например по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины, личный кабинет председательствующего судьи также стал объектом неправомерного обыска", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Окружном админсуде считают, что действия правоохранителей относительно проведения обыска в помещении суда являются противоправными и такими, которые направлены на вмешательство в процесс осуществления правосудия путем оказания давления на судей.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля следователи прокуратуры Киева провели обыск в помещении Окружного административного суда Киева.