О НАТО, референдуме и украинских реалиях

В развернувшейся на фоне второго тура президентских выборов в Украине информационной войне кандидатов, население страны, как и при вооруженных столкновениях, систематически попадает под «словесный обстрел».

70-летний юбилей Североатлантического альянса пришелся кстати, поскольку темы языка и религии уже несколько утомили граждан. Новая тема для дискуссии – членство Украины в НАТО, а если конкретнее – волеизъявление граждан на членство в альянсе путем проведения референдума.

Первое, что необходимо знать – референдум для решения вопроса о членстве нашего государства в НАТО юридической необходимости не имеет. Это данность, закрепленная Конституцией

Тема настолько «избита», что новаторство в ней вряд ли возможно, остается лишь разобраться в существующем информационном хаосе.

Первое, что необходимо знать – референдум для решения вопроса о членстве нашего государства в НАТО юридической необходимости не имеет. Это данность, закрепленная Конституцией. Совсем недавно, 21 февраля 2019 года, вступили в силу изменения в Основной Закон о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Таким образом, проводить референдум по данному вопросу, как минимум, нецелесообразно. Но не только по вышеописанной причине.

Андерс Фог Расмуссен, занимавший пост Генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 годы, а на сегодняшний день – советник президента Украины, недавно напомнил о главном: для членства в альянсе одного желания мало, было бы неплохо еще и соответствовать критериям Североатлантического договора.

Крым и ОРДЛО в их нынешнем правовом статусе делают невозможным членство Украины в НАТО и ЕС, что дополнительно указывает на необходимость более активных действий государства для решения существующих проблем в данном направлении

Для Украины наиболее болезненным является наличие территориального конфликта и спорных территорий. Крым и ОРДЛО в их нынешнем правовом статусе делают невозможным членство Украины в НАТО и ЕС, что дополнительно указывает на необходимость более активных действий государства для решения существующих проблем в данном направлении.

На сегодняшний день Украина является партнером НАТО в рамках Индивидуального плана партнерства, что подразумевает наличие союзнических отношений между нашим государством и Североатлантическим альянсом, а также партнерство в военной сфере. Для Украины Индивидуальный план партнерства с НАТО – это возможность привести собственные вооруженные силы в соответствие с критериями Североатлантического договора. Это касается личного состава, размера военного бюджета и, что немаловажно, технического обеспечения армии.

Сказать, что работать в данном направлении придется еще достаточно долго – ничего не сказать.

Не мешало бы задуматься и о решении конфликтов с западными соседями. Венгрия, Румыния и Польша являются полноправными членами НАТО и голос каждого из этих государств имеет вес в принятии решения об участии Украины в Североатлантическом альянсе. Прошлый год нельзя назвать удачным для украинской дипломатии, поскольку конфликты в том или ином виде имели место во взаимоотношениях Украины с западными соседями. Чего только стоит Закон Украины «Об образовании»...

Первые лица Венгрии открыто говорят о блокировке участия Украины как в Европейском Союзе, так и в Организации Североатлантического договора, а это серьезная проблема, которую необходимо решать

Первые лица Венгрии открыто говорят о блокировке участия Украины как в Европейском Союзе, так и в Организации Североатлантического договора, а это серьезная проблема, которую необходимо решать. Румыния и Польша, официально занимая позицию партнеров Украины в евроатлантическом направлении, периодически напоминают о том, что неосторожные действия украинских политиков могут охладить отношения между странами.

Вышеописанные обстоятельства в своей совокупности дают основания полагать, что, как минимум, еще одно десятилетие вопрос об участии Украины в НАТО ставить не стоит. Государство на данном этапе лишь стремится соответствовать критериям, которые для ведущих представителей западного мира являются нормой. Из этого следует, что вопрос референдума об участии Украины в Организации Североатлантического договора - преждевременный. Государству стоит направить силы на решение реальных проблем, а не на полемику вокруг них.

Владимир Пищида, адвокат, юрист судебного блока компании Investment Service Ukraine