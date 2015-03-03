В ГПУ заявили, что активы братьев Клюевых остаются заблокированными

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В сообщении говорится, что по состоянию на 3 марта 2015 года наличие ограничений относительно компании SLAV AG братьев Клюевых подтверждается сведениями из Реестра компаний Австрии.

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"Генеральной прокуратурой Украины в свою очередь в соответствии с требованиями международных договоров обеспечивается взаимное международно-правовое сотрудничество с компетентными органами Австрии в расследуемых уголовных производствах", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о снятии санкций ЕС (заморозка имущества и банковских счетов) из компании SLAV AG братьев Клюевых. Срок принятых год назад санкций истекает 5 марта. Для того, чтобы замораживание счетов и запрет на въезд в страны ЕС продолжались дальше, нужны юридические основания: уголовные производства, вынесенные подозрения, судебные дела.

На сегодня в санкционном списке насчитывается 22 бывших чиновников времен Виктора Януковича.