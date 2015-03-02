СМИ: бизнес Клюевых в Австрии разморожен

"Суровые санкции (замораживание имущества и банковских счетов) на данный момент сняты", - говорится в годовом финансовом отчете компании SLAV AG Андрея и Сергея Клюевых, который есть в распоряжении DW.DE. Таким образом компания смогла частично возобновить предпринимательскую деятельность.

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В прокуратуре Вены, которая в прошлом году вела следствие против ряда лиц из санкционного списка ЕС по подозрению в отмывании средств, заявление компании Клюевых пока не комментируют. Пока неизвестно, будут формально продлены санкции против SLAV AG. Срок принятых год назад санкций истекает 5 марта. Их продление зависит от того, будут ли у правоохранительных органов материалы, которые дают основание для дальнейшего расследования дела по подозрению в незаконном обогащении.

На данный момент, как указано в реестре предприятий Австрии по компании Клюевых, заморожены только акции, которыми владеют бывшие украинские чиновники, а также связанные с этими акциями права.

Дело в том, что правовые нормы ЕС не предусматривают полного блокирования деятельности компании, владельцы которой находятся под санкциями, объяснил DW сотрудник одного из министерств, знакомый с делом. Блокируется только получение собственниками дивидендов от деятельности фирмы, а также возможность вывода активов.

Не исключено, что полное замораживание счетов SLAV AG в прошлом году могло быть связано с подозрением в отмывании средств. Впрочем, сейчас, достаточных доказательств украинскими и австрийскими правоохранителями не собрано. В Генпрокуратуре Украины DW сообщили, что сотрудники ведомства провели более 30 встреч с коллегами в ряде европейских стран, в том числе в Австрии, в рамках поиска похищенных бывшими высокопоставленными чиновниками государственных активов с целью их возвращения государству". Среди подозреваемых остаются и братья Клюевы.