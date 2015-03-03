Дело Чечетова по диктаторским законам могут закрыть после заявления его родственников – ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Если родственнике Чечетова обратятся с заявлением о закрытии производства, то оно будет закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть он будет считаться виновным. В случае, если такое заявление не будет подано, уголовное производство будет расследоваться, и уже суд решит, был виновен Чечетов или нет”, - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

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21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн 990 тыс. грн. 23 февраля за Чечетова был внесен залог и он был освобожден из-под стражи.

28 февраля его нашли мертвым. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома. Было открыто уголовное производство по факту смерти Чечетова по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище в Киеве.