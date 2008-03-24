Довгий не понимает, зачем бютовцы додавили ЦИК

Центральная избирательная комиссия под давлением Блока Юлии Тимошенко приняла решение о регистрации новых депутатов Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя соответствующее решение Центризбиркома.

«Центральная избирательная комиссия приняла сугубо политическое решение. «Бютовцам» в своей «светлой» борьбе за собственное понимание права и демократии удалось таки «додавить» членов комиссии», - сказал О.ДОВГИЙ.

«ЦИК подхватила эстафету сомнительных политических решений от Верховной Рады. К сожалению, в нашей стране уже становится нормой, когда политическая целесообразность подменяет собой закон. Мы все являемся свидетелями усиления беспрецедентного давления БЮТ на органы государственной власти и самоуправления», - заявил О.ДОВГИЙ.

«С фактическим началом избирательного процесса в Киеве такое решение является абсолютно нелогичным, и ни на что не влияет. Через два месяца состав Киевсовета все равно будет другим», - отметил он.

По его мнению, ЦИК, не дождавшись заключения Конституционного Суда относительно закона об императивном мандате, «поспешил засвидетельствовать свою лояльность перед горе-политиканами».

О.ДОВГИЙ отметил, что императивный мандат является абсолютно недемократической нормой, которая осуждена, в том числе, и Венецианской комиссией. «К тому же, как свидетельствует история, императивный мандат был присущ в основном фашистским режимам», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Он также считает, что норма об императивном мандате для депутатов местных советов фактически разрушает несовершенную систему местного самоуправления, «поскольку отныне местные выборы могут назначаться не в соответствии с законом, а в соответствии с политической целесообразностью и прихотями какой-то политической силы. Это является прямой угрозой местному самоуправлению, а, следовательно, – демократическому развитию государства»», - убежден секретарь Киевсовета.

«Для таких политиков главной является жажда власти и наживы, а о киевлянах они совершенно не думают. Контроль над столицей и ее ресурсами – вот настоящая цель нынешнего руководства правительства в условиях приближения президентских выборов», - добавил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15-ти депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ.

Сегодня, 24 марта, ЦИК зарегистрировала 14 депутатов Киевсовета от БЮТ вместо депутатов, полномочия которых были прекращены из-за перехода в другие фракции. Одного из них ЦИК не зарегистрировала, поскольку он не подал соответствующего заявления.