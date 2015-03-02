Депутаты начали рассматривать изменения в госбюджет

Как передает корреспондент УНИАН, министр финансов Украины Наталия Яресько на заседании парламента отметила, что изменениями предусматривается увеличить доходы бюджета на 22,5 млрд грн, а расходы - на 35,7 млрд грн.

По ее словам, увеличение доходов обусловлено, прежде всего, увеличением отчислений в бюджет со стороны государственных газодобывающих компаний, а также факторами инфляции и девальвации.

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По словам Яресько, увеличение расходов бюджета обусловлено увеличением помощи населению, в частности, предлагается на 12,5 млрд грн увеличить расходы на субсидии. Такая потребность вызвана необходимостью защитить наиболее уязвимые слои населения в связи с повышением тарифов на газ и теплоснабжение.