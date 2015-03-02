Заседание Рады до сих пор не началось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам пресс-секретарь председателя ВР Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Он отметил, что заседание Совета коалиции закончилось, но сейчас работают комитеты ВР над законопроектами, которые должны рассматриваться сегодня парламентом Украины.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджет Украины на 2015 год» (№2147) и другие связанные законопроекты.

Повесткой дня внеочередного заседания также предусмотрено рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, в ряд законодательных актов, касающихся пенсионного обеспечения, а также изменения в Таможенный кодекс относительно должностных лиц органов доходов и сборов.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

Будет рассматриваться также законопроект об ответственности связанных с банком лиц, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно возмещения НДС при экспорте сельхозпродукции.

Депутаты также рассмотрят изменения в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (об уменьшении нагрузки на Фонд оплаты труда).

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности.

Также ряд законопроектов планируется включить в повестку дня сессии. В частности, они касаются государственных инвестиционных проектов, рынка природного газа и порядка осуществления расчетов в иностранной валюте что касается валютного регулирования и валютного контроля.