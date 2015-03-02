Полноценный режим прекращения огня на Донбассе должен заработать в течение суток

Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве, передает радио "Свобода".

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Джон Керри также подчеркнул, что Запад ужесточит санкции против России в случае, если договоренности, направленные на достижение мира на Донбассе, не будут выполнены. По словам госсекретаря США, минские договоренности должны выполнять "как российские лидеры, так и сепаратисты, которых они поддерживают".

"Если этого не случится, если, как и ранее, будут многочисленные нарушения, дальнейшие последствия неизбежны, которые станут еще большим бременем для и без того проблемной российской экономики", - добавилДжон Керри.