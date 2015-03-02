ГПУ объявила о подозрении в госизмене 76-ти экс-депутатам Верховного Совета Крыма

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, экс-депутатов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение государственной измены, которое выразилось в оказании иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также публичные призывы к совершению действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Учитывая, что территория полуострова Крым остается оккупированной Российской Федерацией, письменные уведомления о подозрении в установленном порядке переданы в Посольство этого государства в Киеве, а также направлены по почте в незаконно созданный орган - «Государственный Совет Республики Крым».

Читайте такжеГенпрокуратура возбудила 60 уголовных дел за государственную изменуВ ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергей Донич, Григорий Иоффе, Сергей Цеков, Константин Бахарев, Светлана Лужецкая и другие оказали помощь в оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», которое незаконно вошло в состав Российской Федерации. Таким образом, вследствие этого часть территории Украины была оккупирована.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

В частности, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% из числа принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.