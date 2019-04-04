Сытник пытался «замять» дело о хищениях на армии - нардеп
Член временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 года, председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны нардеп Юрий Береза заявил, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам с требованием расследовать факты хищения в армии за весь период независимости Украины, но руководство антикоррупционных органов отвечало лишь «отписками» и пыталось «замять» расследование этих дел:
«С 2015 года я неоднократно обращался как председатель подкомитета по Министерству обороны к господину Сытнику, господину Матиосу о хищении в Вооруженных силах Украины за весь период независимости. Я просто хочу сказать, что даже новейшие органы, кроме ГБР, на это внимание не обращали. И не просто не обращали, они даже пытались, все это услышав, это дело замять. Я откровенно говорю, как есть. Это касается в первую очередь господина Сытника».
По мнению Юрия Березы, причиной этого является круговая порука, и кто бы ни стал следующим президентом, вопросом №1 для всех силовых ведомств должна стать ответственность по принципу «один закон для всех» для всех руководителей антикоррупционных органов:
«Я ожидаю, что мы пойдем тем же путем, что и Польша, Чехия и все так называемые государства «Варшавского договора», которые вошли в западный мир. Первые руководители антикоррупционных органов там все сидят, некоторые - и пожизненно. И это ожидает всех новейших руководителей, которые почему-то подумали, что они могут решать - что законно, а что незаконно, не обращаясь к закону, не обращая внимания на Конституцию и законы Украины».
Также народный депутат заявил, что парламент будет требовать проведения объективного следствия по делам хищений на армии от НАБУ и других антикоррупционных органов: «Я вам гарантирую это. Мы добьемся того, что несмотря на прикрытие, «крышевание» наших «партнеров», в том числе, со всеми горе-руководителями мы будем разбираться по закону».
Напомним, что еще 25 февраля журналисты "Bihus.info" опубликовали две части расследования, в котором рассказали, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по разворовыванию в оборонном комплексе. Среди причастных к покрыванию сделок журналисты назвали и детективов НАБУ. Согласно обнародованным журналистами материалам, руководитель главного подразделения детективов НАБУ Калужинский был лично знаком с одним из подозреваемых, а подчиненные ему сыщики имели неформальные отношения с бизнесменами, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома", и получали от них дорогие подарки.