Сытник пытался «замять» дело о хищениях на армии - нардеп

Член ВСК по делу хищений в «Укроборонпроме» нардеп Юрий Береза заявляет, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам, в том числе НАБУ, по фактам хищения на «оборонке». По словам народного депутата, руководители антикоррупционных органов эти дела пытались «замять».

Член временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 года, председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны нардеп Юрий Береза заявил, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам с требованием расследовать факты хищения в армии за весь период независимости Украины, но руководство антикоррупционных органов отвечало лишь «отписками» и пыталось «замять» расследование этих дел:

«С 2015 года я неоднократно обращался как председатель подкомитета по Министерству обороны к господину Сытнику, господину Матиосу о хищении в Вооруженных силах Украины за весь период независимости. Я просто хочу сказать, что даже новейшие органы, кроме ГБР, на это внимание не обращали. И не просто не обращали, они даже пытались, все это услышав, это дело замять. Я откровенно говорю, как есть. Это касается в первую очередь господина Сытника».

По мнению Юрия Березы, причиной этого является круговая порука, и кто бы ни стал следующим президентом, вопросом №1 для всех силовых ведомств должна стать ответственность по принципу «один закон для всех» для всех руководителей антикоррупционных органов:

«Я ожидаю, что мы пойдем тем же путем, что и Польша, Чехия и все так называемые государства «Варшавского договора», которые вошли в западный мир. Первые руководители антикоррупционных органов там все сидят, некоторые - и пожизненно. И это ожидает всех новейших руководителей, которые почему-то подумали, что они могут решать - что законно, а что незаконно, не обращаясь к закону, не обращая внимания на Конституцию и законы Украины».

Также народный депутат заявил, что парламент будет требовать проведения объективного следствия по делам хищений на армии от НАБУ и других антикоррупционных органов: «Я вам гарантирую это. Мы добьемся того, что несмотря на прикрытие, «крышевание» наших «партнеров», в том числе, со всеми горе-руководителями мы будем разбираться по закону».

Напомним, что еще 25 февраля журналисты "Bihus.info" опубликовали две части расследования, в котором рассказали, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по разворовыванию в оборонном комплексе. Среди причастных к покрыванию сделок журналисты назвали и детективов НАБУ. Согласно обнародованным журналистами материалам, руководитель главного подразделения детективов НАБУ Калужинский был лично знаком с одним из подозреваемых, а подчиненные ему сыщики имели неформальные отношения с бизнесменами, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома", и получали от них дорогие подарки.