В понедельник утром депутаты снова поднимут вопрос об отставке Гонтаревой - СМИ

Пленарное заседание Верховной Рады, на котором должны рассматривать "реформаторские" законопроекты, от которых зависит получение Украиной кредита МВФ, начнется в понедельник в 16 часов. Перед этим, в 11:00 состоится заседание фракции "Блока Петра Порошенко" на котором будут рассматривать оставшийся спорный вопрос - отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сообщает LB.ua.

По данным источников издания, сегодня судьба Гонтаревой поднималась на заседании совета коалиции, и "Самопомощь", Радикальная партия и "Народный фронт" высказались за ее отставку перед принятием законопроектов. "Батькивщина" тоже склонна поддержать такое решение, тогда как Блок Порошенко не готов дать все свои голоса за него. Завтра утром решится, будут депутаты президентской фракции голосовать за увольнение Гонтаревой или нет.

Читайте такжеОт снятия Гонтаревой курс не станет 15 гривень за доллар - Яценюк

В среду на совещании в Администрации президента с участием премьер-министром Арсением Яценюком и другими высшими чиновниками Порошенко высказал поддержку Гонтаревой. Поскольку депутаты начали бунтовать, в четверг на совете коалиции глава фракции БПП Юрий Луценко сказал, что Гонтарева может сама написать заявление об отставке. Однако уже в пятницу на заседании фракции БПП, куда пришли представители правительства, Луценко снова начал увиливать от этого вопроса.

Напомним, что депутаты должны принять правительственные законопроекты с поправками в бюджет и налоговый кодекс в ближайшие дни. Эти документы были согласованы с МВФ и требуются для того, чтобы 11 марта Совет директоров фонда окончательно одобрил новую кредитную программу для Украины.

Читайте такжеГлаву Нацбанка Гонтареву увольнять пока не будут

Первый транш нового кредита должен поступить сразу же после 11 марта и может составить до 10 млрд долларов. Эти деньги крайне необходимы, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране и не допустить дальнейшего обвала гривны.