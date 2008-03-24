В БЮТ просят инвесторов не обращать внимания на Семенюк

Народный депутат от БЮТ, советник премьер-министра Виталий ЧУДНОВСКИЙ советует инвесторам не обращать внимания на заявления руководства ФГИУ о нецелесообразности приватизации в Украине ряда объектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, В.ЧУДНОВСКИЙ заверил, что приватизация в Украине будет проходить честно и публично, в четко определенные сроки и в соответствии с планом правительства. По его словам, прозрачную и честную приватизацию гарантирует как украинское правительство, так и лично премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Депутат отметил, что прозрачная приватизация будет проведена, несмотря на то, что сегодня каждый день правительству «пытаются втыкать палки в колеса».

«Это касается, в том числе и последнего заявления пока еще председателя Фонда госимущества Валентины СЕМЕНЮК о нецелесообразности приватизации Одесского припортового завода или «Укртелекома», - сказал он.

В.ЧУДНОВСКИЙ посоветовал инвесторам не обращать внимания на подобные голословные заявления В.СЕМЕНЮК, поскольку они давно перестали быть фактором приватизационной стратегии в стране.

«У Валентины СЕМЕНЮК сегодня, как известно, проблемы с Генеральной прокуратурой, которая открыла дело относительно злоупотреблений председателя Фонда государственного имущества, а потому она пытается как-то переключить внимание с криминала на приватизационную политику. Пусть это остается на ее совести”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Фонда государственного имущества, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что стратегически важные предприятия из списка объектов для приватизации в этом году занимают монопольное положение на соответствующих рынках.

В соответствии с сообщением, речь идет о предприятиях энергетики (ОАО "Львовоблэнерго", "ЭК "Одессаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "ЭК "Черниговоблэнерго"), а также о «ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО "Укртелеком" и ОАО "Турбоатом".

ФГИУ считает, что позиция АМК может стать основанием для прекращения приватизации указанных компаний в соответствии с выполнением решений СНБО и соответствующего указа Президента Украины.