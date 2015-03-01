В этот день 20 лет назад в Москве был убит Владислав Листьев

13:08, 01 марта 2015
Политика
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В Москве 20 лет назад был убит известный тележурналист Владислав Листьев.

wikimedia.org

Он был первым генеральным директором созданного в 1995 году Общественного российского телевидения. Его застрелили 1 марта в подъезде своего дома.

Все эти годы убийц Влада Листьева ищут. Официальный представитель СКР Владимир Маркин говорит, что дело не будет прекращено, пока оно не будет раскрыто.

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Следственный комитет все еще выражает решимость найти соучастников и заказчиков популярного телеведущего.

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