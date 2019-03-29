Право голоса и ответственность избирателя

Значение выборов в украинском обществе постоянно возрастает. Но, к сожалению, наряду с сознательными украинцами, все чаще появляются недобросовестные граждане, готовые продать свой голос. Отдельные силы также пытаются находить новые пути для искажения народного волеизъявления. В связи с этим возникает необходимость поговорить о правомерности таких действий и их последствиях.

На данный момент юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства предусмотрена Уголовным Кодексом Украины (7 составов преступлений) и Кодексом Украины об административных правонарушениях (14 составов административных правонарушений). Следует подробно остановиться на возможных последствиях для граждан, решивших принять непосредственное участие в таких незаконных действиях, и выделить те санкции, которые будут к ним применяться.

В кабинке для голосования нельзя фотографировать ни себя, ни бюллетень

Если судить по сообщениям СМИ на президентских выборах возможными ожидаются следующие составы преступлений:

• принятие предложения, обещания или получения избирателем, для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права (отказ от участия в голосовании, голосования на избирательном участке более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах или отказ от такого голосования, передачи избирательного бюллетеня другому лицу), независимо от фактического волеизъявления лица и результатов голосования;

• предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права (отказ от участия в голосовании, голосования на избирательном участке более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах, кандидатов от политической партии, местной организации политической партии или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня другому лицу).

В первом случае ответственность несет гражданин, который решился принимать участие в искажении волеизъявления и голосует за указанного ему кандидата. Такие его действия наказываются наказываются штрафом до 5100 гривен, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Каждый из нас должен помнить, что именно от его голоса и голосов остальных избирателей зависит будущее нашей страны

Во втором случае, ответственность несет гражданин, который обещает неправомерную выгоду за голосование. И эта ответственность уже гораздо более серьезная - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Актуальным является также вопрос о возможности сделать фотографию своего заполненного бюллетеня или «селфи» на его фоне. Закон Украины «О выборах президента Украины» прямо предусматривает, что фотографирование и видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей, в том числе и избирателями лично в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления избирателей в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования. Другими словами, в кабинке для голосования нельзя фотографировать ни себя, ни бюллетень.

Механизм ответственности, содержащийся в законодательстве, позволяет провести честные и свободные выборы при условии неукоснительного соблюдения установленных правил. При этом каждый из нас должен помнить, что именно от его голоса и голосов остальных избирателей зависит будущее нашей страны.

Виктор Дубовик, партнер юридической компании «ВОЛХВ»