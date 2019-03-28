Коломойский о Порошенко: он с первого дня президентства действовал аморально

Игорь Коломойский уверяет, что у него нет «персональной войны» с Петром Порошенко.

Деятельность Петра Порошенко на должности президента с первого дня была направлена не на улучшение жизни и показателей страны, а на обеспечение своего будущего второго срока.

Об этом украинский бизнесмен, бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил в интервью, опубликованном УНИАН.

В частности он отметил, что Порошенко с первого дня начал заниматься выборами и укреплением своей власти.

«Я стал губернатором за два с половиной месяца до того, как он стал президентом. До этого и.о. президента был Турчинов, премьером Яценюк. Существовали какие-то более-менее правила, которые люди принимали, обязательства соблюдали, стремились чего-то достичь, не подставляли друг друга. Делали свою работу, потому что [в стране] была тяжелая ситуация. А когда он пришел, началась сплошная политиканщина, вранье. Все, что ни делалось, было направлено не на улучшение жизни и показателей страны, а на обеспечение своего будущего второго срока. С первого дня он начал заниматься выборами и укреплением своей власти. Для меня это было неприемлемо, аморально», - сказал Коломойский.

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На уточняющий вопрос, что бизнесмен подразумевает под «аморальностью» он отметил: «Когда человек чем-то занимается, и вся его деятельность - в личных целях, то это аморально. То есть она не направлена на благо страны, на выполнение своих обязанностей президента, на выполнение или обеспечение тех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании... Когда все, что он делает, направлено либо на укрепление личной власти, либо на зарабатывание собственных денег, увеличение своего капитала, либо работа на второй президентский срок, то, считаю, что это аморально. И я не хотел в этом участвовать».

При этом Коломойский уверяет, что у него нет «персональной войны» с Порошенко. «Сегодня нет борьбы между Коломойским и Порошенко. Нет борьбы между богатыми людьми. Нет борьбы между ним и мной, потому что мы находимся на разных планетах. Он - президент, я - бизнесмен. Нам нечего делить и нечего с ним воевать. Просто у нас разное мировоззрение», - отметил бизнесмен.

Напомним, ранее в интервью Игорь Коломойский заявлял, что "война испортила" его отношения с президентом Украины Петром Порошенко.