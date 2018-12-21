Коломойский рассказал о своем отношении к Порошенко

По словам Коломойского, в начале президентства Порошенко он относился к нему с уважением, учитывая его статус.

Украинский бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что "война испортила" его отношения с президентом Украины Петром Порошенко.

"Все накопилось буквально за полгода. Война испортила отношения", - сказал он в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Коломойского, в начале президентства Порошенко он относился к нему с уважением, учитывая его статус. Но сейчас бизнесмен его не уважает.

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"Не оправдал [надежд], разочарование. Страна в 14-м году и страна в 19-м – это будут две разные страны. Опять разрозненность общества, всем все до одного места. Снова никакого патриотического подъема, даже если у нас второй раз Крым захватят, то уже такого подъема не будет, как в 14-м году. Это все он [Порошенко] сделал", - сказал Коломойский.

Также, по словам бизнесмена, на отношения с Порошенко повлияла ситуация с национализацией "Приватбанка".

"Это была одна из причин, которая внесла несколько ложек дегтя в отношения с Порошенко", - сказал Игорь Коломойский.

Напомним, Игорь Коломойский уверен, что Петра Порошенко не переизберут на новый президентский срок.