Вокруг Донбасса нужно построить новую "Берлинскую стену" - Newsweek

Но при этом лидеры ЕС и США не обращают внимание на гораздо выбор поважнее, который перед ними предстал: как справиться с Россией Владимира Путина.

Об этом на страницах Newsweek пишет директор проекта по изучению мирового устройства и стратегии Brookings Institution Томас Райт. По его мнению, сегодня в Донбассе идет война не только за суверенитет Украины. На карту поставлены фундаментальные основы европейской системы безопасности, сообщает ZN.

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"США и Евросоюз создали и поддерживают региональный порядок, основанный на институтах, верховенстве закона и объединениях, которые открыты для всех стран. Но Россия считает такой порядок нарушением ее права на важную роль в Европе. В Кремле считают свою страну великой державой со сферой влияния", - говорится в статье.

Ранее обозреватели писали, что США приходится выбирать между новой Холодной войной и попустительством российским прихотям. Однако Райт считает, что есть и другой сценарий, который предусматривает осовременивание политики сдерживания России.

По его мнению, новое сдерживание должно быть региональным, а не глобальным, поскольку Россия угрожает только Европе. Кроме того, оно должно базироваться на обычном вооружении без наращивания ядерного арсенала.

Также автор советует Западу противостоять именно режиму Владимира Путина, а не России как таковой. Он напоминает, что во времена Холодной войны США и Европа противостояли в первую очередь тирании Иосифа Сталина. И Когда президент США Дуайт Эйзенхауэр не решился пойти на разрядку отношений с Советским Союзом после смерти тирана, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал это исторической ошибкой.

Поэтому сейчас Запад должен дать россиянам понять, что он готов вернуться к нормальным отношениям при условии определенных изменений во внешней политике России. Также Райт советует НАТО дать понять Кремлю, что все страны-участницы будут решительно выполнять 5-ю статью о совместной обороне.

Кроме того, по его мнению, ЕС и США должны изменить свое отношение относительно Украины. Райт цитирует журналистку Энн Эпплбаум, которая писала: "Постройте новую Берлинскую стену вокруг Донбасса в виде демилитаризованной зоны и относитесь к остальной Украине, как к Западной Германии". Обозреватель добавляет, что Киев не может выстоять самостоятельно против агрессии Москвы. Поэтому ему необходима поддержка Европы и США в защите тех территорий страны, которые он контролирует.

Также Евросоюзу стоит обратить внимание на радикалов и популистов, которых финансирует Кремль, и которые пытаются разрушить объединение. Их деятельность в Европе может закончиться возвращением континента к сферам влияния, о чем мечтает Путин. Ранее издание Frankfurter Allgemeine писало, что Запад сможет сдерживать агрессивного Путина только с помощью страха.

"Например, решился бы Путин на оккупацию Крыма, если бы знал, что у Украины есть ядерное оружие?" - говорится в статье.

В это же время, США прописали в своей стратегии нацбезопасности сдерживания российской агрессии. Кроме того, подчеркивается, что Вашингтон продолжит "налагать значительные расходы на Россию" с помощью санкций, а также других средств в условиях борьбы с дезинформацией Москвы путем распространения правды.