Сын Трампа выступил за увольнение посла США в Украине Йованович из-за критики его отца

Источники утверждают, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии – ред.), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал он.

We need more ⁦@RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.



Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 березня 2019 р.

Как пишет DailyWire, скандал вокруг посла США в Украине набрал оборотов в последнее время после того, как СМИ опубликовали письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к государственному секретарю Майку Помпео. В этом письме, датированным маем 2018 года, Сешнс уверяет, что имеет доказательства того, что Йованович в Украине критикует администрацию президента США Дональда Трампа и уверяет, что его скоро снимут с должности с помощью импичмента.

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Источник в Белом доме рассказал изданию о том, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год.

"Президент Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы с ее роли в Украине уже больше года. Он несколько раз требовал ее увольнения, но она все еще остается", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать. "К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список лиц, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко в интервью Hill.TV на прошлой неделе, которое было показано 20 марта. "Мой ответ на это заключался в том, что это недопустимо. Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни посол - не остановят меня от судебного преследования, если есть преступление", - подчеркнул Луценко.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой". "Соединенные Штаты пока не предоставляют какую-либо помощь Генеральной прокуратуре, но раньше пытались поддерживать фундаментальную реформу сектора правосудия, включая ГПУ, после Революции достоинства в 2014 году. Когда было доказано отсутствие политической воли для настоящей реформы со стороны генеральных прокуроров, которые сменяли друг друга, мы воспользовались доверенной нам ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь для более производительных проектов", - заявил представитель Госдепартамента США.