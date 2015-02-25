Ефремова выпустили под залог в 60 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла следственный судья Печерского районного суда Оксана Царевич в рамках выдвинутого Ефремову подозрения о разжигании межнациональной вражды.

В частности, в резолютивной части судебного решения сказано, что судья пришла к выводу в необходимости применения залога в качестве меры пресечения.

«Следственный судья постановил: в удовлетворении ходатайства, внесенного прокурором, о применении меры пресечения в виде взятия под стражу, отказать. Применить к Александру Ефремову меру пресечения в виде залога в размере 50 минимальных заработных плат, что составляет 60 тысяч 900 гривень”, - сказано в решении суда.

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Кроме того, данное судебное решение обязывает Ефремова сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины. А также решение обязывает Ефремова без разрешения следователя не выезжать из Киева.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

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Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова отпустили под залог.

18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной вражды.

Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ проводит заседание по избранию меры пресечения Ефремову по этому делу в закрытом режиме, «поскольку материалы могут содержать тайну следствия».