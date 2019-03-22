Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства, который ей давали перед арестом во времена Януковича (видео)

Однако, лидер “Батькивщины” решила не покидать территорию страны.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко рассказала, что у нее была возможность уехать из Украины перед арестом в 2011 году.

Об этом она сообщила в прямом эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

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"Я думаю, все мы хорошо помним те события, когда Янукович собственно совершал против меня репрессии. Меня за три дня предупредили, что меня будут арестовывать, закрывать практически в тюрьму надолго. И мне даже сделали “зеленый коридор” для того, чтобы я покинула страну, меня предупредили, что я могу уехать и искать себе убежище в других странах мира", - рассказала политик.

По словам Тимошенко, она уехала на конгресс в Европу и вернулась в страну, зная о предстоящем аресте.

Напомним, 5 августа 2011 года Печерский суд принял решение об аресте Тимошенко по делу о газовых соглашениях с Россией.