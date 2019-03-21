Его даже не пустят в самолет: Аваков исключил возвращения Саакашвили в Украину

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что вернется в Украину 1 апреля.

Если экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили попытается прилететь в Украину 1 апреля, его не пустят в самолет.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«Пиар. Пиар за $300 в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет», — сказал Аваков.

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Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что вернется в Украину 1 апреля - после первого тура президентских выборов. Он сообщил, что прилетит в Киев из Польши и показал на телефоне информацию о покупке авиабилета.

«Я собираюсь прилететь в «Борисполь». Я этот билет взял, потому что я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — заявил экс-президент Грузии.

В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал ложную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал свою судимость. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он прорвался в Украину 10 сентября 2017 года. После этого украинские правоохранители выдвинули Саакашвили обвинение, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко средства на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане Киева. Позже его выслали в Польшу. Пограничники запретили ему въезд в Украину до 2021 года. Сейчас глава партии «Движение новых сил» находится в Нидерландах.