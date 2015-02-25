Скандальный экс-депутат Ландик дал показания против Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич, объявляя обоснование ходатайства прокуратуры о взятии под стражу Ефремова, в частности, зачитала информацию относительно показаний Ландика. Речь шла о том, что весной прошлого года на инкасаторских машинах из банка вывозилась наличность для финансирования сепаратистских митингов.

Журналисты попросили Ефремова прокомментировать показания Ландика. В ответ тот сказал: “Я в свое время, еще год назад, по поводу высказываний Ландика сделал соответствующее заявление. И я не хочу комментировать высказывания членов этой семьи. Это должны делать другие люди”.

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В то же время, Ефремов признает, что банк, который фигурирует в материалах дела, ранее имел к нему отношение: “Это банк, в котором я работал в 2006-2007 годах. Но в этот период (весной прошлого года - УНИАН) находился под управлением НБУ”.

Кроме того, Ефремов заявил, что на сегодня не поддерживает никаких отношений со своими бывшими соратниками в Луганской области - нынешними сепаратистами. “Я всю жизнь прожил в Луганской области, и поэтому абсолютное большинство жителей Луганской области меня знает, и я знаю многих. Поэтому я не могу сказать, что я не знаю этих людей, но я не поддерживаю с ними отношения в сфере их работы. В частности, лично с Родионом Мельником я не разговаривал уже много месяцев. Хотя раньше мы с ним работали вместе”, - заявил Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни и внесла в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 25 февраля, Печерский райсуд Киева избрал Ефремову в этом деле меру пресечения в виде залога в 60 тыс. грн.