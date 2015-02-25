Amnesty International заявила, что Совбезу ООН необходимо отказаться от права вето

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН отказаться от права вето в случаях, которые касаются вопросов геноцида или других тяжких преступлений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Совет Безопасности ООН потерпел поражение в Сирии, Ираке, Газе, Израиле и Украине", - говорится в годовом отчете организации, опубликованном в среду, 25 февраля.

С помощью отмены права вето Совет Безопасности смог бы получить больше возможностей для защиты мирного населения на территориях вооруженных конфликтов, заявил генеральный директор организации Салил Шетти.

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В целом, по оценке правозащитников, 2014 год стал "черным" в сфере прав человека. Эскалация вооруженных конфликтов привела к крупнейшей катастрофе с беженцами из времен Второй мировой войны.

В центре внимания нынешнего отчета правозащитников оказались негосударственные военизированные группировки вроде "Исламского государства" в Ираке и Сирии, исламистской террористической группировки "Боко Харам" в Нигерии или пророссийских боевиков на Донбассе в Украине.