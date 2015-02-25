На переговорах в "нормандском формате" не достигли согласия по вопросу миротворцев – СМИ

По данным "Коммерсанта", на встрече глав МИД в «нормандском формате» обсуждалась инициатива Киева о введении на Донбасс международного миротворческого контингента "голубых касок", но поддержки не получила. Вместо этого решено серьезно укрепить мониторинговую миссию ОБСЕ, которая уже находится в Украине.

"И мы, и немцы с французами считаем, что гораздо более эффективным будет укрепление и расширение мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал источник.

"Ее квота в 500 человек не выбрана, и мы готовы довести ее хоть до тысячи, а также предоставить в ее распоряжение все необходимые средства", - пояснил собеседник. По его словам, в Украине необходимо добиваться реализации минских соглашений, а не придумывать новые.

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Источник издания в МИД Украины, рассказал, что Киев рассматривает миротворцев как инструмент обеспечения выполнения минских договоренностей", а не как противовес им.

Несмотря на то, что в "нормандском формате" единогласия по этому вопросу добиться не удалось, Украина, по словам собеседников издания, от идеи с миротворцами отказываться не собирается.

"Минские договоренности еще не начали выполняться, а они уже нарушаются. Наличие миротворцев может оказаться единственным реальным инструментом предотвращения эскалации в Донбассе",- заявил еще один украинский дипломатический источник.