Путин едет в оккупированный Крым - СМИ

Поездка в оккупированный Крым якобы уже внесена в график Путина.

Президент России Владимир Путин запланировал посещение ​Крыма в годовщину оккупации полуострова.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на три близких к администрации президента РФ источника. Поездка уже стоит в графике Путина.

Оккупанты сообщали, что в Крыму и Севастополе "праздничные" мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.