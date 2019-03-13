Путин едет в оккупированный Крым - СМИ
11:05, 13 марта 2019Политика
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Поездка в оккупированный Крым якобы уже внесена в график Путина.
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин запланировал посещение Крыма в годовщину оккупации полуострова.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на три близких к администрации президента РФ источника. Поездка уже стоит в графике Путина.
Оккупанты сообщали, что в Крыму и Севастополе "праздничные" мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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