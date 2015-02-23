Заседание суда по делу Штепы перенесли на 4 марта
В Харькове заседание по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, - из-за болезни судьи перенесли на 4 марта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
«Сегодня первое заседание по сути не произошло. Заболела одна из судей. Слушание перенесено на 14:30 4 марта», - сообщили в прокуратуре.
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Как сообщал УНИАН, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей объявлено окончательную подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).
Экс-мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября, прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу Штепы.
5 ноября в Харькове представители прокуратуры и защиты Штепы во время заседания Червонозаводского районного суда Харькова заявили ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности в Славянский горрайонный суд, т.е. по месту совершения правонарушения. Материалы были направлены в соответствующий суд для разрешения этого ходатайства.
20 ноября Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил вернуть уголовное производство в отношении Штепы для рассмотрения в Краснозаводском районном суде Харькова.