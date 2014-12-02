Суд отказал Штепе в переводе рассмотрения ее дела в Славянск

Об этом говорится в постановлении Высшего специализированного суда (ВСС) по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 20 ноября, которое есть в распоряжении УНИАН.

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В постановлении отмечается, что "коллегия судей не находит оснований для передачи уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов".

Коллегия судей ВСС отклонила представление председателя Апелляционного суда Харьковской области об определении подсудности дела Нели Штепы, и оставить указанное уголовное производство для рассмотрения в Червонозаводской районный суд Харькова.

Таким образом, ВСС отказал в удовлетворении ходатайства о переводе рассмотрения дела в Славянск. Как отметил адвокат бывшего мэра Вячеслав Дейниченко, "обжаловать это решение нет возможности, это окончательное решение. Но мы однозначно готовим материалы в Европейский суд по правам человека, пусть европейский суд даст оценку этому беспределу". Он сообщил, что первое заседание по делу назначено на 16 декабря.

Как сообщал УНИАН, бывший мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля. 8 октября ей объявлено окончательное подозрение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей"; "создание террористической группы или организации"). 5 ноября суд продлил срок пребывания Нели Штепы под стражей до 9 января.