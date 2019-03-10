Порошенко не ждет позитивных новостей относительно освобождения украинских военнопленных моряков до выборов

По словам президента, не проходит ни одной международной встречи, где бы не поднимался вопрос освобождения украинских военнослужащих.

Президент Петр Порошенко не ждет позитивных новостей относительно освобождения украинских военнопленных моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

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Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщила пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул, что украинская власть делает все возможное для освобождения захваченных Россией украинских моряков.

«Не проходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", - ответил глава государства на вопрос относительно шансов вытащить из российского плена украинских моряков, которые уже 100 дней находятся в заключении в РФ.

Он напомнил, что был введен так называемый "азовский пакет" санкций и очень жесткие требования всего мира, чтобы вернуть украинцев на Родину.

"К сожалению, я не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент и добавил, что работа по освобождению украинцев продолжается.