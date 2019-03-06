Материалы дела Януковича вернули в Оболонский райсуд

Уголовное производство возвращено в Оболонский районный суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года.

Материалы дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 5 марта вернули к Оболонского районного суда Киева.

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Об этом сообщили в Киевском апелляционном суде, передает радовался Свобода. «По результатам рассмотрения уголовное производство возвращено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года», – говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в Оболонском районном суде Киева, на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу его защитники подали пять апелляционных жалоб.

24 января Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения. Вместе с тем суд полагает экс-президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила осудить Януковича до 15 лет тюрьмы.

Янукович назвал незаконным приговор Оболонского районного суда Киева.

Приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован.

Янукович выехал из Украины в феврале 2014 года, после расстрелов на Майдане. Сейчас президент-беглец скрывается за границей. Янукович отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.