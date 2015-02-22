Сегодня планируется начало отвода тяжелого вооружения - Лысенко

"С сегодняшнего дня запланировано начать процесс отвода тяжелого вооружения, в соответствии с планом контроля по координации и реализации мероприятий по выполнению минских соглашений. Этот план был согласован с руководством так называемых "ДНР" и ЛНР", - сказал он, пишет Украинская правда.

Читайте такжеОБСЕ ожидает доказательств отвода тяжелого вооружения

Как сообщалось, лидер боевиков Донецка Александр Захарченко согласовал документы по отводу тяжелого вооружения.