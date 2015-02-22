Сегодня планируется начало отвода тяжелого вооружения - Лысенко
13:33, 22 февраля 2015Политика
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В воскресенье планируется начать отвод тяжелого вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.
REUTERS
"С сегодняшнего дня запланировано начать процесс отвода тяжелого вооружения, в соответствии с планом контроля по координации и реализации мероприятий по выполнению минских соглашений. Этот план был согласован с руководством так называемых "ДНР" и ЛНР", - сказал он, пишет Украинская правда.
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Как сообщалось, лидер боевиков Донецка Александр Захарченко согласовал документы по отводу тяжелого вооружения.
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