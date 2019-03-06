Любые действия оккупантов в Крыму через некоторый момент "выстреливают" против Украины – правозащитница

Правозащитница напомнила подобную ситуацию в 2016 году, когда происходили учения России в этом регионе, где задержали так называемых "диверсантов".

То, что в России дали информацию о военных катерах РФ возле Крымского моста, может означать, что обострение конфликта будет иметь продолжение. Это рассчитано на защиту от "провокаций" со стороны украинцев.

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Такое мнение высказала координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, передает «Обозреватель». Она отметила, что Крымский полуостров превращают в настоящую военную базу Кремля.

"Россия так и хотела сделать, захватив Крым. Керченский мост – это проект самого Путина, определенный символ россиян, поэтому они говорят, что украинские "диверсанты" хотят его разрушить. То, что они дали информацию о патрулировании моста публично, четко артикулируя, означает, что, вероятнее всего, это будет иметь продолжение", – сказала она.

Правозащитница напомнила подобную ситуацию в 2016 году, когда происходили учения России в этом регионе, где задержали так называемых "диверсантов".

"Любая ситуация, которую РФ совершает на территории полуострова, так или иначе через некоторый момент выстрелит против Украины. Мы помним обострения в Керчи, в Азовском море и также ситуацию, когда в ноябре прошлого года были задержаны украинские моряки", – добавила она.

Как стало известно ранее, военные катера РФ Нацгвардии БК-16 5 марта заступили на патрулирование черноморского побережья.