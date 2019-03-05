"Укроборонпром" отреагировал на информацию об "откатах" Гладковскому

В «Укроборонпроме» заявили, что авторы расследования не привели в сюжете точку зрения Концерна.

Информация о коррупции в «Укроборонпроме», обнародованная программой "Наши деньги", "имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики". Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения Концерна, которая им была предоставлена по их запросу.

Такое заявление обнародовала пресс-служба «Укроборонпрома».

«Подчеркиваем, что информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора, указанные приборы были заменены на новые, изготовленные не позже 2015 года. Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители Концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис". Они были проверены специалистами ГП "завод 410 ЦА" и представителями заказчика», – говорится в сообщении.

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Отдельно в концерне отметили, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано. При этом в «Укроборонпроме» не комментируют вопрос доставки высотомеров в Украину, «поскольку предприятия Концерна не предоставляли услуги по логистике».

«Одновременно отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов относительно стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости. Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя – РФ, которая является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить собственную цену. Подчеркиваем, что прибыль Концерна по этой поставке была не меньше рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составляла около $6 млн», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне, 4 марта, проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовали новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и судится с журналистов-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта «Наши гроши с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.