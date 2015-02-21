Стали известны детали последнего интервью Януковича в Украине

Для всех долго было загадкой - не только, где именно в Харькове скрывался президент-беглец, но и что именно осталось за кадром его прощальной речи в Украине. Как Янукович добрался до Харькова, почему боялся зайти в вип-терминал харьковского аэропорта - эксклюзивные признания очевидцев в сюжете марафон-ТСН.

На Майдане считают убитых и плачут, расстрелянных активистов уже более 90. В Межигорье в это время переполох. Янукович пакует чемоданы. В ночь на 22 февраля он улетает в Харьков.

"Два вертолета прилетело ориентировочно в 12 часов ночи. Я находился на перроне. Суета была из-за того, что все это делалось очень быстро", - рассказывает очевидец.

Руководитель службы перевозок в вип-терминале Антон Падолко был единственным, кому позволили выйти на взлетную полосу. Все было спонтанно и тайно - сотрудников харьковского аэропорта о прилете тогда еще президента предупредили за два часа. Подходить к окнам запретили. Все выходы из здания закрыли.

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Из Киева прибыли два вертолета. Янукович, его младший сын Виктор, любовница Любовь Полежай и более 20 госохранников. Антона предупредили, к ним ближе, чем на 30 метров не подходить.

Януковича ожидал Добкин с дополнительной охраной. В аэропорту вспоминают, после приземления главный пассажир и компания вышли, и еще минут 40 о чем-то договаривались под открытым небом. И только после этого кортеж из по меньшей мере шести машин покинул взлетную полосу. Ночевать поехали на окраину Харькова, в президентскую резиденцию, более известную как Обкомовская дача.

И именно здесь он дает свое последнее на территории Украины интервью.

Анна Кузнецова - журналистка одного из харьковских телеканалов. Через год она возвращается в поместье. ТСН стала первой кому Кузнецова согласилась рассказать подробности той встречи.

Тогда была суббота и ее срочно вызвали на работу. О том, что общаться придется с Януковичем, сообщили за два часа.

В резиденцию журналистка приехала с двумя операторами около полудня. Говорит, встретили два охранника, тщательно осмотрели и предложили искать место для съемки только на первом этаже.

"Не было длинного стола, они были расставлены отдельно. Ванная была открыта, были брошены полотенца, на полу видно было, что кто-то умывался", - вспоминает журналистка.

Единственное, что ее удивило - это тишина.

Янукович на фоне полосатых обоев, рядом горит лампа - год назад не было ни одного намека, где именно он дает интервью. Анна говорит, что тогда собеседник сам решил - будет стоять и пояснил: ситуация в стране не та, чтобы сидеть.

"Мне хотелось его спросить: что происходит?! Почему нельзя было это остановить? Переживал за себя в ситуации, что мне и не понравилось. То есть ты президент, гибнут люди, а ты думаешь о себе, а не о том, что происходит", - говорит женщина.

Интервью длилось минут 10. Янукович говорил без бумажек и подсказок помощников.

"Он вышел как статуя. Не было у него никаких листочков, вышел, я готов ответить на любые вопросы", - вспоминает Анна.

Хотя, делится журналистка, большинство вопросов он игнорировал.

"Основной его месседж был, что меня предали. Я говорю: кто вас предал? Он говорит: меня предали. Были моменты, когда я его перебивала. Хотела остановить, а он продолжал. Он меня перебивал, все время перебивал. Вот он говорит, что мы предпринимали все шаги для стабилизации ситуации. Тут я ему задала - какие? Но он продолжал дальше. Говорил то, что ему хотелось", - говорит журналистка.

Она показывает момент, где Янукович сорвался: "Я ничего подписывать не буду. Произошло то, как произошло", - говорит на видео Янукович.

Уже через час это интервью распространили все общенациональные телеканалы. И пока Украина слушала заявление Януковича, в это время он вылетел из Харькова. Два самолета и два вертолета приземляются в Донецке. Но на родине беглеца ждет сюрприз - пограничники аэропорта запрещают лететь дальше, потому что нет надлежащих документов. Перепуганный Янукович, говорят свидетели, несколько часов прячется за стенами резиденции Рината Ахметова. А оттуда на машинах отправляется в Крым. Беспрепятственно проезжает все посты ГАИ, прибывает в Казачью бухту в Севастополе и далее на десантном катере Черноморского флота достигает берегов России.