Чалый: вопрос миротворческой миссии обсуждался в "нормандском формате"
21:11, 19 февраля 2015Политика
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Вопрос введения миротворческой миссии обсуждался во время встречи в "нормандском формате".
REUTERS
Об этом сообщил заместитель председателя администрации президента Валерий Чалый, передает "Украинская правда".
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"Украина не имеет четких механизмов гарантии выполнения Минских договоренностей", - отметил он и добавил, что ни боевиков, ни Россию сейчас нельзя принудить их выполнять.
"Потому это логическое обращение. Такой вопрос обсуждался во время встречи в "нормандском" формате", - сказал Валерий Чалый.
Он добавил, что решение об обращении в Совбез ООН должна еще поддержать Верховная Рада.
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