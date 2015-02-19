Чалый: вопрос миротворческой миссии обсуждался в "нормандском формате"

Об этом сообщил заместитель председателя администрации президента Валерий Чалый, передает "Украинская правда".

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"Украина не имеет четких механизмов гарантии выполнения Минских договоренностей", - отметил он и добавил, что ни боевиков, ни Россию сейчас нельзя принудить их выполнять.

"Потому это логическое обращение. Такой вопрос обсуждался во время встречи в "нормандском" формате", - сказал Валерий Чалый.

Он добавил, что решение об обращении в Совбез ООН должна еще поддержать Верховная Рада.