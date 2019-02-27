"Это уничтожит всю антикоррупционную реформу": активисты об отмене ответственности за незаконное обогащение

Декриминализация незаконного обогащения может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом.

11 антикоррупционных организаций заявляют, что отмена Конституционным судом статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении практически нивелирует антикоррупционную реформу.

Соответствующее заявление опубликовано Центром противодействия коррупции.

В заявлении отмечается, что 26 февраля появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников.

«Декриминализация незаконного обогащения означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами, а значит, практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине», - отмечают общественные организации.

Антикоррупционеры заявляют, что такое решение Конституционного суда приведет к закрытию как минимум 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро, а также к закрытию всех таких дел, которые слушаются в судах.

Более того, отмечается в заявлении, все субъекты е-декларирования «получат индульгенцию» на сомнительные доходы, полученные в течение последних 2,5 лет.

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«В случае отмены ответственности за незаконное обогащение будет разрушена концепция электронного декларирования чиновников. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности систему информирования населения об обогащении чивновников. При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий», - отмечается в заявлении.

Антикорпуционеры добавляют, что декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев», - заявляют общественные организации.

Под заявлением подписались такие организации, как: Трансперенси Интернешнл Украина, Всеукраинское объединение «Автомайдан», Центр политико-правовых реформ, Центр противодействия коррупции, Центр UA, Антикоррупционный штаб, Институт законодательных идей, Общественный контроль, Движение ЧЕСТНО, Фонд DEJURE, Центр общественного мониторинга и исследований.