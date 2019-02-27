СБУ о скандале с "оборонкой": посадить можно только за контрабанду оружия, а в расследовании говорится о запчастях

СБУ в ходе осуществления контрразведывательного обеспечения оборонного комплекса получала информацию о финансовых нарушениях.

Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков заявляет, что сегодня к уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия, а в журналистском расследовании о сделках в оборонной сфере речь идет о комплектующих для ремонта и запчастях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом «Наши деньги с Денисом Бигусом», по масштабному хищению бюджетных средств в оборонном комплексе.

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При обсуждении вопроса член комитета, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк сказал: «Там шла речь о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным методом, затем завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, есть ли в вопросе контрабанды у Службы безопасности Украины какая-то информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства».

Он также добавил: «Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, что это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?».

В ответ на это заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков отметил, что на сегодняшний день контрабанда товаров декриминализирована законодательно.

«К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась», - сказал он.

Парасюк, в свою очередь, спросил, касается ли это БТРов, на что Маяков ответил: «БТРы контрабандой не перемещались».

«Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти», - добавил представитель СБУ.

В то же время, он отметил, что Служба безопасности в ходе осуществления контрразведывательного обеспечения оборонного комплекса получала информацию о финансовых нарушениях. «В соответствии с требованиями действующего законодательства, эта информация в установленном порядке направлялась в органы предварительного расследования в соответствии с подследственностью. В 2015-2019 годах по материалам Службы безопасности другими правоохранительными органами в этой сфере внесены сведения и начато досудебное расследование по 15 уголовным производствах о хищении имущества и злоупотреблении служебным положением», - сообщил Маяков.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.