Чубаров: если Россию не лишить права вето в Совбезе ООН, организация станет ни на что не способной

Также председатель Меджлиса крымскотатарского народа отмечает, что Украина никогда не пойдет на уступки в вопросе суверенитета.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровподчеркивает, что если Российскую Федерацию не лишить права вето в Совете безопасности ООН, эта организация станет ни на что не способна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Очень четко президент об этом заявил, и нам надо искать союзников в вопросе о лишении России права вето в Совете безопасности ООН. Иначе ООН будет в дальнейшем превращаться в организацию, которая ни на что не способна», - заявил он.

Также Чубаров считает, что президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН дал очень четкий месседж мировому сообществу: «Когда вы призываете Россию прекратить борьбу - вы призываете к завершению войны, а когда вы призываете Украину прекратить защищать себя - вы призываете Украину отказаться от суверенитета. Я от себя добавлю, что это означает, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы уступить свой суверенитет».

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Порошенко во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН о ситуации на временно оккупированных территориях Украины заявил, что пришло время поставить РФ на место и лишить ее права вето в Совбезе ООН в вопросах ее агрессии против Украины.