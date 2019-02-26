После скандала с разворовыванием армии Порошенко обвинили в наличии бизнес-интереса продолжать войну

Журналистка "Слідство.інфо" рассказала про виргинский оффшор Олега Гладковского, на который могут поступать доходы от корпорации "Богдан", частично перепрофилированной на военные потребности.

Олег Гладковский, которого отстранили от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, связанного с возможной причастностью его сына Игоря к схемам масштабного хищения в оборонном комплексе, имеет виргинский оффшор, который владеет частью корпорации "Богдан».

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист "Слідство.інфо" Анна Бабинец.

«Денис Бигус и Леся Иванова (журналисты, которые обнародовали расследование – ред.), вы крутые! Вы воплотили мою мечту - доказать бизнес-интерес Порошенко продолжать войну на Востоке», - написала она.

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Бабинец предполагает, что журналистам после публикации расследования могут угрожать притеснения со стороны властей.

«Сейчас, конечно, под предлогом расследования в отношении Гладковского и Ко вас будут трясти, требовать доступ к вашим телефонам и компьютерам. Возможно, тайными постановлениями, о которых мы узнаем позже», - считает журналистка.

Также Бабинец рассказала про виргинский оффшор Гладковского, на который могут поступать доходы от корпорации "Богдан", которая частично перепрофилирована на военные потребности.

«Еще три года назад, во время работы над PanamaPapers, наткнулась на виргинскую офшорку Олега Гладковского (ранее - Свинарчук). Эта фирма до сих пор владеет частью гигантской корпорации "Богдан", которая в последние годы перепрофилировала несколько своих заводов с автобусно-троллейбусных на военные. Перевооружение армии происходит быстрыми темпами, а доходы, наверное, капают на виргинский оффшор», - написала она.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».